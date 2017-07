Álvaro Morata fue traspasado al Chelsea por acuerdo del Real Madrid

El Real Madrid ha informado este miércoles de que ha legado a un acuerdo con el Chelsea para traspasar al delantero Álvaro Morata al club inglés.

“El Real Madrid y el Chelsea han acordado el traspaso del jugador Álvaro Morata, pendiente del reconocimiento médico pertinente, informa el club español.

“El club quiere mostrar su agradecimiento por estos años de dedicación y profesionalidad y por su comportamiento ejemplar desde su formación en nuestra cantera hasta su trayectoria con el primer equipo”, agrega.

Álvaro Morata se ha ausentado del entrenamiento que el real Madrid lleva a cabo en las instalaciones de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

El internacional español se quedó en el gimnasio, según precisó el departamento de prensa del club.

El delantero abandonará la disciplina del club blanco en las próximas horas para incorporarse al Chelsea, donde se reencontrará con el técnico italiano Antonio Conte, quien ya lo tuvo a sus órdenes en el Juventus.

We have agreed terms with Real Madrid for the transfer of Alvaro Morata…https://t.co/uuenBgcPH2