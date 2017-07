Jugador de Ajax sufre daño cerebral permanente tras desmayo durante partido

Abdelhak Nouri, volante holandés del Ajax, que se desplomó durante un partido amistoso el sábado pasado en Austria ante el Werder Bremen, sufre daño cerebral “serio y permanente”, informó este jueves el club.

“El Ajax está profundamente entristecido por las noticias de que Appie Nouri ha sido diagnosticado con daño cerebral serio y permanente. Nuestros pensamientos y oraciones están con él y sus seres queridos en este momento difícil”, escribió el club en dos mensajes en la red social Twitter.

Abdelhak Nouri, holandés de origen marroquí, de 20 años, disputaba con el Ajax un encuentro amistoso frente al exequipo de Claudio Pizarro en Austria el pasado 8 de julio cuando se desplomó tras 72 minutos de juego.

Abdelhak Nouri fue reanimado en el propio terreno de juego y posteriormente trasladado en helicóptero a un hospital en la localidad austríaca de Innsbruck, donde permanecía en coma inducido.

El Ajax había informado anteriormente que el jugador estaba fuera de peligro y que su corazón no había sufrido daños durante el incidente.

En un comunicado difundido por el Ajax antes del diagnóstico hecho público hoy, la familia de Abdelhak Nouri agradeció las muestras de apoyo que ha recibido desde el sábado y aseguró tener “mucha fuerza” en un momento complicado.

Abdelhak Nouri, internacional con Holanda en sus categorías inferiores, había debutado en el primer equipo del Ajax en la temporada 2016-17, en la que había disputado quince partidos y anotado un gol.

Our thoughts and prayers go out to him and his loved ones in this difficult time. (2/2)#StayStrongAppie

AFC