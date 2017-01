Yordy Reyna no irá a Alianza Lima y jugará por el Toronto FC de Canadá

El delantero del Red Bull Salzburg y de la Selección Peruana, Yordy Reyna, pasa sus vacaciones en Perú y hace pocas horas se confirmó cuál será su nuevo club para la temporada 2017. No, no se trata de Alianza Lima, sino del Toronto FC de Canadá que participa en la MLS, según oficializó su madre Lucía Serna Mendoza.

El periodista Daniel Peredo de Capital Deportes explicó que la noticia la dio la madre de Yordy Reyna, quien confesó que su hijo vestirá la camiseta del Toronto FC de Canadá para la temporada 2017.

De esta manera Yordy Reyna tendrá un reto difícil en la MLS, liga donde militan jugadores veteranos que tienen una gran experiencia en las mejores ligas del mundo. El exdelantero de Alianza Lima no ha confirmado nada, sin embargo, su madre dio la primera palabra para acabar con las especulaciones con el club victoriano.

Hace algunas horas Yordy Reyna publicó una enternecedora imagen en Instagram junto a su madre en las playas de Máncora, lugar donde pasas sus vacaciones antes de incorporarse el club norteamericano.

Prensa internacional destaca la llegada de Yordy Reyna para la temporada 2017 | Foto: SB Nation

La SB Nation de Toronto de Estados Unidos destacó al delantero peruano Yordy Reyna tras la declaración de su madre, que en la presente temporada vestirá la camiseta del Toronto FC de la MLS.

“Para empezar, Reyna es más un delantero que un centrocampista. Parece capaz de jugar todo el camino a través de la línea de ataque, pero parece ser el más adecuado para un papel de segundo delantero”, señala la prensa norteamericana.

“Toronto parece estar recibiendo un driblador rápido y evasivo que será capaz de abrir espacio y crear oportunidades en el contraataque más de lo que podría proporcionar pases precisos e incisivos”, agregó.

he's only 23. His speed & agility could be a nice compliment to Jozy Altidore. I've said it for a long time now, he's perfect for MLS.

