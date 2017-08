Ucrania vs Turquía juegan EN VIVO y EN DIRECTO por Eliminatorias Rusia 2018

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido entre Ucrania vs Turquía por la fecha 7 de las Eliminatorias Rusia 2018 desde la 1:45 pm. (horario local) por el Grupo I en el Oblasny SportKomplex Metalist. Este es el grupo más parejo camino al Mundial, pues cuatro selecciones buscan la clasificación de manera directa.

Ucrania vs Turquía | alineaciones probables

Ucrania: Pyatov, Rakitskiy, Butko, Ordets, Matviyenko, Konoplyanka, Malinnovskiy, Kovalenko, Seleznyov y Yarmolenko.

Turquía: Babacan, Gönul, Kaldirim, Söyüncü, Topal, Ínan, Sen, Ózyakup, Tufan, Ünder y Yilmaz.

Ucrania vs Turquía | previa

Ucrania viene de vencer 2-1 a Finlandia y permanece con chances de pelear por el primer lugar del Grupo I de las Eliminatorias Rusia 2018. Hasta el momento suman 11 puntos y los próximos partidos serán claves de cara al Mundial.

Por otro lado, Turquía viene de vencer 4-1 a Kosovo y mantiene el mismo puntaje en la tabla de posiciones. En el partido de ida, ambas selecciones empataron 2-2 y esta vez están obligados a ganar para sacar diferencias y alcanzar a Croacia e Islandia.

El Grupo I tiene como líder a Croacia con 13 puntos, seguido de Islandia con la misma cantidad. Turquía y Ucrania van con 11, mientras Finlandia y Kosovo, ya sin chances, con 1 unidad.

Los próximos partidos por la fecha 7 de las Eliminatorias Rusia 2018 por el Grupo I son: Finlandia vs Islandia (11:00 am), Ucrania vs Turquía (1:45 pm) y Croacia vs Kosovo (1:45 pm).