Sergio Markarián halagó el juego de la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018

En declaraciones al programa ‘Último Al Arco’ de Sport890, el entrenador uruguayo Sergio Markarián resaltó el buen juego que viene presentando la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018, pese a que los números indiquen todo lo contrario.

“De las selecciones que mejor juegan en las Eliminatorias, está Uruguay, Brasil y Perú; para mí, son los equipos que mejor están jugando en este momento. Es esperable que un equipo que juegue bien gane en determinado momento, mientras que no es esperable que un equipo gane cuando juegue mal por más que haya tenido un par de victorias”.

El ‘Mago’ no dudó en comparar a la Selección Peruana con otras potencias que luchan en las Eliminatorias Rusia 2018.

“Perú es de los equipos que mejor juega en este momento y, cuando me refiero a eso, no estoy hablando tirar caños o taquitos, estoy hablando de defender razonablemente bien y atacar en uso de las capacidades técnicas de sus jugadores con bastante eficiencia. No cabe duda que les falta algunas cosas, pero yo considero que Perú juega bien”.

Sergio Markarián reconoció que la Selección Peruana suele jugar al límite en el proceso clasificatorio, pero está seguro que el equipo que dirige Ricardo Gareca aprovechará al máximo los encuentros contra Venezuela (Maturín) y Uruguay (Lima).

“Me parece que los chicos de Perú están acostumbrados a las situaciones difíciles. Han jugado en las últimas Eliminatorias en este mismo contexto, donde si pierdes un partido quedas fuera. Considero que el equipo peruano es capaz de revertir esta situación y que va a dar todo en estos dos encuentros”.

