Selección Peruana y el empate con Venezuela destacan en las portadas de hoy

La Selección Peruana empató este jueves con Venezuela 2-2 en condición de visita por la decimotercera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial de Rusia 2018.

Con goles de Paolo Guerrero y André Carrillo, la selección que comanda Ricardo Gareca consiguió 1 punto de visitante, sin embargo, se aleja de la zona de repechaje por Eliminatorias Rusia 201.

Los otros resultados de la fecha 13 no le favorecen a la Selección Peruana, pues muchos han sacado diferencias de puntos y complican la situación del equipo.

“Considero que tenemos chances todavía, también de que hay mucho que mejorar, pero las posibilidades de clasificar siguen ahí”, manifestó el técnico del equipo patrio a los medios de prensa.

Ricardo Gareca valoró el resultado, esto a pesar de no haberse ganado. “Fue un partido difícil, en líneas generales parejo. Lo más rescatable es la remontada y me gustó la reacción del equipo para dar vuelta. Me queda la sensación que lo pudimos haber ganado porque nuestras chances fueron más claras”, indicó.

A continuación, mira las portadas de los diarios de este viernes 24 de marzo, destacando a la Selección Peruana.