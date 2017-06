Ricardo Gareca opinó sobre el presente de Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Christian Cueva

El técnico Ricardo Gareca se pronunció, en una entrevista con ‘RPP Noticias’, sobre el actual momento de Paolo Guerrero, Miguel Trauco y Christian Cueva, y cuánto han estado aportando a la Selección Peruana durante el proceso de las Eliminatorias Rusia 2018.

“Hablamos con él (Christian Cueva) no hay nada que me preocupe. Lo único que me interesa es que esté enfocado, y el está totalmente enfocado. Siento una tranquilidad cuando hablo con el jugador”.

“Lo ideal es que lo encontremos en un pico muy alto de rendimiento, sería muy bueno para nosotros. Independientemente de todo eso, lo que me interesa es que llegue sano, en las mejores condiciones y con continuidad”, agregó Ricardo Gareca.

Sobre los jugadores del Flamengo, el entrenador de la Selección Peruana espera que continúen con el mismo ritmo que viene presentando y que les augura un futuro muy exitoso.

“Vemos que las cosas están bien con Trauco y Guerrero, tienen continuidad. El futuro de ellos lo resolverán ellos, ojalá que se dé lo mejor”.

Cabe resaltar que la Selección Peruana enfrentará a Bolivia el próximo 31 de agosto por las Eliminatorias Rusia 2018 donde el equipo de Ricardo Gareca se juega la vida.