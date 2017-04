Selección Peruana: Raúl Ruidíaz opinó sobre la posible convocatoria de Jefferson Farfán

En conversaciones con ‘RPP Deportes’, el delantero Raúl Ruidíaz ‘rompió’ su silencio sobre la posibilidad de convocar nuevamente a Jefferson Farfán para la próxima fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018 donde la Selección Peruana deberá enfrentar a Bolivia y Ecuador.

“Todos sabemos las características de Jefferson Farfán, es un excelente jugador. Si él reemplaza o no a Guerrero contra Bolivia es decisión del comando técnico, lo único que hago es prepararme en lo personal para llegar en un buen momento a ese cotejo. No lo tomo mal ni nada por el estilo; al contrario, creo que competir con él en la Selección me vendría muy bien”.

La ‘Pulga’ reconoció que espera ganarse un espacio en el equipo titular de la Selección Peruana frente a Bolivia, pero que es muy temprano para analizar las opciones que maneja el entrenador Ricardo Gareca a falta de cinco meses para el encuentro.

“Pienso en poder ser titular pero falta bastante tiempo, lo único que quiero es llegar de la mejor forma. Si juego o no es decisión del comando técnico, pero he venido siendo tomado en cuenta en las últimas fechas. Lo más natural es que yo sea el titular pero depende de cómo llegue; me siento capaz de ser el ‘9’”, reconoció Raúl Ruidíaz.

“Uno tiene que pensar en grande, yo estoy trabajando y esforzándome para hacerlo. Somos un grupo muy humilde, tenemos claro cuál es nuestro objetivo y eso influye mucho. Nuestro compromiso es fundamental, todos apuntamos hacia el mismo lado. Nadie se cree más que nadie, todos somos exactamente iguales. Nadie se molesta por quedar concentrados apenas llegamos a Lima, tenemos en claro que eso nos viene bien”, agregó.

Cabe resaltar que el último partido que jugó Jefferson Farfán con la Selección Peruana ante Venezuela, en Lima, por la jornada 5 de las Eliminatorias Rusia 2018.

