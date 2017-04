Selección Peruana: Raúl Ruidíaz habló sobre quién debe reemplazar a Paolo Guerrero

El atacante Raúl Ruidíaz es una de las opciones para reemplazar a Paolo Guerrero en el partido entre Perú vs Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018. El goleador del Morelia dio sus impresiones de quién debe ocupar el lugar que dejará el ‘Depredador’.

“El reemplazante de Guerrero lo define Gareca. Yo tengo un juego distinto a Paolo, él aguanta de espaldas muy bien. Yo tengo la virtud de sacarme la marca y encarar”, señaló la ‘Pulga’ a Radio Ovación.

“Faltan cinco meses y espero llegar en buen momento. Voy a prepararme bien, pero sobre todo me siento capacitado para estar ante Bolivia”, agregó Raúl Ruidíaz.

El también delantero del Morelia no pudo evitar referirse a la tan comentada vuelta de Jefferson Farfán a la Selección Peruana. “Tiene que estar en el que esté en mejor momento. No me molesta que hablen de Farfán”, expresó.