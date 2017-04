Selección Peruana Percy Olivares lanzó polémicas declaraciones

En medio de la gran expectativa que ha renacido en torno a la Selección Peruana y a sus chances por clasificar al Mundial Rusia 2018, aparecieron polémicas declaraciones del exfutbolista Percy Olivares, quien se mostró poco optimista con la Bicolor.

“Nosotros no merecemos estar en un Mundial, será medio mezquino lo que digo pero soy realista”, señaló el exseleccionado nacional a RPP.

Según Percy Olivares, la Selección Peruana no ha sabido trabajar de la manera correcta para el logro de sus objetivos. “No hemos trabajado para estar en un Mundial, no estamos mereciendo estar en uno. Estamos comenzando a trabajar, pero no sé si lo estamos haciendo bien o mal”, apuntó.

El exinternacional peruano también tuvo comentarios sobre Paolo Guerrero. “Debe ser el centrodelantero más importante en el Perú de los últimos años, pero no es natural en él ser líder. De hecho, se ha convertido en aquello que todo queremos: un ícono”, indicó.