Selección Peruana: Pedro Aquino le hizo una promesa al entrenador Ricardo Gareca

El último viernes se reveló la lista de convocados a la Selección Peruana que disputará una serie de partidos amistosos donde el entrenador Ricardo Gareca tiene la oportunidad de probar a gente nueva. Ante ello, uno de los llamado, Pedro Aquino, conversó con el programa ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación para analizar su nueva citación a la ‘Bicolor’.

“Me siento muy entusiasmado de estar otra vez con la Selección Peruana. Estoy muy motivado para enfrentar estos dos amistosos y solo me queda agradecer al profe por la confianza que me está teniendo. En ninguna convocatoria me he sentido fijo, para nada”.

“Yo he tratado de trabajar al máximo día a día, estando bien futbolísticamente para estar dentro de la lista de convocados. Sé que Cristal no la está pasando muy bien pero le agradezco a Gareca por el llamado, voy a hacer todo lo posible para que mis convocatorias sean continuas”, agregó Pedro Aquino.

El jugador de Sporting Cristal también contó su presente con la camiseta ‘rimense’ y de la confianza que le viene brindando Chemo del Solar en los últimos encuentros.

“Gracias a Dios físicamente me siento muy bien, ahora en Libertadores he tenido la oportunidad de jugar. Con ‘Chemo’ aún no he conversado sobre esto, más estamos hablando sobre los partidos. Aunque él también me está dando la confianza para tener minutos”, manifestó Pedro Aquino.

Cabe resaltar que la Selección Peruana enfrentará en una jornada doble de amistosos a sus similares de Paraguay y Jamaica, en Arequipa (8 de junio a las 19:30 horas) y Trujillo (12 de junio a las 16:00 horas), respectivamente.