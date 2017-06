Paolo Guerrero se refirió acerca de su "nueva labor" en la Selección Peruana

Paolo Guerrero brindó una pequeña rueda de prensa en el último entrenamiento de la Selección Peruana donde se refirió al estado anímico del plantel y sobre su nueva labor: la ejecución de los tiros libres, tal como lo hizo frente a Paraguay.

“Siempre practiqué tiros libres, solo que no me gusta pelearme por el balón con mis compañeros. Si bien es cierto que el profe, en cada charla previa a un partido, dice quien patea los tiros libres, cuando hay otro que quiere patear intento no hacer una pelea”.

“Por mi lado, soy de la idea que si uno tiene confianza, tiene que patear. Hoy en Flamengo yo soy el encargado de ejecutarlos, pero hay que seguir mejorando”, agregó Paolo Guerrero.

El máximo goleador de la Selección Peruana reveló que los amistosos sirven para que el entrenador Ricardo Gareca trate de reforzar las debilidades del equipo para no correr peligro en los encuentros por las Eliminatorias Rusia 2018.

“Estos partidos sirven más que nada para que el profe Gareca pueda sacar sus conclusiones con miras a los compromisos en agosto, que serán muy importantes. Siempre es importante ganar y mantener la confianza, tenemos que seguir con esta misma racha y seguir jugando de la misma forma. Esperemos que ganemos ante Jamaica. ¿Si estoy para jugar 90 minutos en altura? Eso lo decide el profe, pero si él quiere que lo haga, lo haré sin ningún problema”.

Cabe resaltar que el partido Perú vs Jamaica se llevará a cabo el martes 13 de junio a partir de las 19:30 (horario peruano) desde el Estadio de la UNSA donde todo apunta que Paolo Guerrero también será titular.