Miguel Araujo "rompió" su silencio tras su buena actuación en el Perú vs Uruguay

En su segundo examen con la camiseta de la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018, el joven Miguel Araujo no desentonó y decidió pronunciarse luego del emocionante Perú vs Uruguay disputado en el Estadio Nacional.

“Siento mucha felicidad pero hay que pisar tierra, ya que sabemos que todavía falta mucho en esto. Hicimos las cosas bien no solo en la defensa, sino también arriba hicieron los goles para que los tres puntos se queden en casa. Parte del estilo de Suárez es que se tire mucho pero creo que supimos manejar esa situación, en el balón parado sufrimos en al último pero logramos controlarlo al final”.

“Todos estuvimos 100% concentrados, que es lo que el profe nos pidió. Ahora nos toca enfocarnos en nuestros clubes. La recuperación que tengamos es lo más importe en estos momentos. Cuando juegue en la selección siempre daré la vida”, agregó Miguel Araujo.

Sobre el renovado plantel de la Selección Peruana, el jugador de Alianza Lima reconoció que el grupo viene mejorando partido a partido pero que todavía existen algunos errores que deben corregir.

“Este grupo viene mejorando, aún tenemos falencias pero hay que corregirlas. Previo al partido frente a Uruguay, Rodríguez me aconsejó mucho, me dijo como hay que ir y encarar a los uruguayos, eso me sirvió mucho. En cuanto a los árbitros, el profe nos dijo que no reprochemos nada. Si se vio algún reclamo, fue para levantar el ánimo de los compañeros”.

Cabe resaltar que Miguel Araujo disputó el cotejo en reemplazo del sancionado Christian Ramos, quien se quedó en el banco de suplentes por acumulación de tarjetas amarillas.

Lo mejor de Miguel Araujo con Perú