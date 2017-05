Advíncula se integró a la Selección Peruana y admitió momento de Aldo Corzo

VIDEO. Luis Advíncula se integró este miércoles a los entrenamientos de la Selección Peruana con miras a los amistosos ante Paraguay y Jamaica en junio próximo. El popular ‘Bloqueo’ llegó desde México tras culminar la temporada en la Liga MX con Tigres.

“Contento de estar. Tengo una nueva oportunidad. Una temporada regular en México. Perdimos la final. En lo personal jugué unos partidos. No los que esperaba. Me lesioné. En un equipo como este no puedes lesionarte y ahora pensar en la pretemporada”, declaró Luis Advíncula a su llegada a Lima para integrarse a la Selección Peruana.

Además, Luis Advíncula admitió que su compañero Aldo Corzo está en un mejor momento para ser titular en la Selección Peruana, pero que no le rehuye al reto de asumir su lugar en el once de la blanquirroja ante Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018, ante la suspensión del lateral de Universitario.

“Uno siempre viene con la intención de jugar. El titular viene siendo Aldo Corzo. Lo está haciendo bien. Quizás ahora me toque. Pero siempre trabajo para ser titular y es el técnico el que decide”, aseguró Luis Advíncula a RPP sobre su titularidad en la Selección Peruana.

Luis Advíncula viene de jugar la final de la Liga MX con Tigres, donde Chivas de Guadalajara se alzó con el título y obtuvo su estrella número 12 en el fútbol mexicano. Ya con la página volteada, el lateral solo piensa y trabaja con la Selección Peruana.