Juan Carlos Oblitas: "No hay que tener temor de no ir a Rusia 2018"

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), opinó sobre la posibilidad de que la Selección Peruana no logre el objetivo en las Eliminatorias Sudamericana de clasificar al Mundial Rusia 2018. El extécnico de la blanquirroja fue enfático y no considera como un fracaso si se falla en la clasificación.

“Cuando no clasificas a un Mundial sí fracasas. Pero hacerlo no es tan simple. Si es que Argentina no clasifica, es un fracaso gigante. Acá estamos acostumbrados a emplear la palabra fracaso para todo”, declaró Juan Carlos Oblitas a La República sobre la actualidad de la Selección Peruana en las Eliminatorias.

Ante ello, el director deportivo de la FPF admitió no temer a que la Selección Peruana no llegue al Mundial Rusia 2018, pero confió en que el trabajo que se realice en estas Eliminatorias pueda aportar para la próxima oportunidad.

“Yo creo que estamos en el camino correcto. Hay muchas cosas por cambiar, pero en la Selección Peruana tenemos prioridades. No podemos cambiar todo, pues tenemos de 30 a 35 años de atraso con otros países de Sudamérica”, suscribió Juan Carlos Oblitas sobre la blanquirroja.

Juan Carlos Oblitas espera seguir trabajando con Ricardo Gareca en la Selección Peruana a largo plazo. (Foto: Getty Images)

Por último, Juan Carlos Oblitas destacó el puesto 19 de la Selección Peruana en el ránking FIFA y que los problemas en la blanquirroja se han presentado desde que él tomó el equipo de todos en el proceso eliminatorio de Francia 1998.

“Después de esa generación en la que tuve que jugar los futbolistas nacionales empezaban a salir por talento, no por trabajo. Finalizó esa generación que mató a 2 generaciones porque no podían estar mejor que nosotros. Terminamos y, mientras otros países trabajaron. Nosotros pensamos que de la tierra echas agua, sol y ya. Por eso es que no sacan ventaja. Países como Chile, Colombia y Venezuela nos superan”, admitió Juan Carlos Oblitas sobre el problema que presenta la Selección Peruana.

