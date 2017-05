Selección Peruana: José Manzaneda "rompió" su silencio tras convocatoria de Ricardo Gareca

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de convocados a la Selección Peruana para afrontar una serie de amistosos donde la ‘sorpresa’ de la lista fue la inclusión de José Manzaneda. El atacante de Cantolao brindó una entrevista a GOL PERÚ donde reveló estar preparado para vestir la camiseta ‘Bicolor’.

“El sueño siempre lo tuve desde muy pequeño, pero estar convocado a la Selección Mayor es todo un tema diferente. La llegada de la noticia ha sido espectacular, mi familia está muy orgullosa y mis amigos emocionados. También me alegra el llamado de Alexander Succar, lo conozco muy bien. Entrenábamos juntos en las menores de Cantolao y este es el fruto de su esfuerzo, le está yendo bien y se ha ganado su convocatoria”.

Sobre su presente, el ‘tapadito’ de Ricardo Gareca reveló que el entrenador Carlos Silvestri fue el encargado de darle la confianza que necesitaba para poder mostrar todo su potencial cuando disputada el ascenso con la Academia Cantolao.

“No he quemado muchas etapas, tuve que jugar Segunda para mostrarme más. Yo soy un agradecido de la vida porque me ha puesto esta chance en la Selección y porque me ha rodeado de personas tan lindas como este comando técnico. El profe Silvestri me dio la oportunidad de jugar todos los compromisos en Segunda y eso me hizo ganar confianza, cosa que ahora estoy demostrando en Primera”.

“Será una experiencia espectacular, estoy ansioso por conocerlos a todos; voy a aprender mucho del técnico también. Me ilusiona un montón pero me siento preparado para estar en la Selección, hay jugadores buenos y voy a tener que aprender de ellos”, añadió José Manzaneda.

Cabe resaltar que la Selección Peruana enfrentará en una jornada doble de amistosos a sus similares de Paraguay y Jamaica, en Arequipa (8 de junio a las 19:30 horas) y Trujillo (12 de junio a las 16:00 horas), respectivamente.