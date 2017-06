Selección Peruana: José Manzaneda reveló la mejor decisión que pudo tomar

“Jugar en Segunda División fue la decisión más importante en mi vida”, fueron las palabras de José Manzaneda, quien no sabía si iba a volver a jugar en primera. Sin embargo, la vida supo recompensarlo debido a sus buenas actuaciones con Cantolao y ahora es parte de la Selección Peruana.

“Jugar en Segunda División fue la decisión más importante en mi vida, y a la vez la más difícil. No sabía si iba a regresar a jugar en Primera, si no ascendía con Cantolao ahorita no estaría acá. Cuando estuve en Juan Aurich tampoco bajé los brazos, sabía que podía lograr cosas importantes”, dijo José Manzaneda a ‘El Comercio’.

“En algún momento, cuando estuve en Municipal, tuve la oportunidad de ir a la Copa Perú pero eso hubiera sido retroceder demasiado. Gracias a Dios, me fue bien con Cantolao el año pasado y logramos salir campeones en diciembre”, agregó.

Por otro lado, José Manzaneda no ocultó sus ganas debutar con la ‘Bicolor’ en los amistosos que servirán de preparación para las Eliminatorias Rusia 2018.

“Estoy ansioso por jugar, al menos, unos minutos en estos dos amistosos. Prefiero pensar primero en Paraguay y luego en Jamaica, que para eso estoy acá entrenando. Quiero ir de a pocos, con paciencia. Mentiría si digo que no he imaginado mi primer gol con la Selección, tengo pensamientos estando en el Mansiche celebrándolo con toda la gente que vaya. Espero que se pueda hacer realidad ante Paraguay, eso me haría muy feliz”.

Cabe resaltar que la Selección Peruana enfrentará a Paraguay y Jamaica en las ciudad de Arequipa y Trujillo, respectivamente.