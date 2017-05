Oblitas estimó preocupante futuro para Jefferson Farfán en la Selección

Ante la lesión de Raúl Ruidíaz, la hinchada de la Selección Peruana volvió a poner su atención sobre Jefferson Farfán para que tome el lugar de Paolo Guerrero para el próximo partido de las Eliminatorias Rusia 2018 ante Bolivia, donde el ‘Depredador’ está suspendido. Ante ello, Juan Carlos Oblitas se expresó y tuvo este preocupante mensaje para la ‘Foquita’.

“Yo creo que Jefferson (Farfán) todavía no está en la plenitud de su forma. Unos partidos de esta naturaleza le servirían para volver al grupo, pero hay que ver cómo se siente porque tenemos entendido que no ha estado jugando tan continuamente”, declaró Juan Carlos Oblitas a Radio Ovación.

Ante ello, el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) dijo que finalmente será Ricardo Gareca quien tome la decisión de considerar a Jefferson Farfán dentro de la nómina para los amistosos ante Paraguay y Jamaica, previo a la fecha doble de Eliminatorias Rusia 2018 ante Bolivia y Ecuador.

“Ricardo (Garaca) sigue a Jefferson (Farfán) al igual que a todos los que juegan en el extranjero día tras día. Esa decisión recae en Ricardo. Yo no puedo dar una opinión al respecto porque ya es una cuestión técnica y vamos a ver cuál es su decisión en ese sentido”, aseveró Juan Carlos Oblitas.

No obstante, Juan Carlos Oblitas no quiso cerrar por completa las puertas de la Selección Peruana a Jefferson Farfán. “Si no está ahora igual puede estar en los de Eliminatorias y si está ahora no significa que de todas maneras va a estar en los otros partidos”, indicó el director deportivo de la FPF.

Jefferson Farfán en el Lokomotiv Moscú