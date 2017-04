Selección Peruana: Franco Navarro reveló quién se encargó de repotenciar el equipo de Ricardo Gareca

En conversaciones con el programa ‘Marcando la pauta’ de Radio Ovación, el entrenador de UTC, Franco Navarro, se refirió al trabajo que viene realizando Ricardo Gareca y señaló al responsable de repotenciar a la Selección Peruana.

“El trabajo de Gareca lo ven todos los días en La Videna. Aquí no hay que esperar a ver si se clasifica o no. Lo real es que hubo un crecimiento y evolución en todos los jugadores jóvenes, eso no depende de la dirigencia, sino del cuerpo técnico. Por ahora las cosas están por buen camino, el ‘Flaco’ ha sido muy serio y nos ha mostrado que se pueden hacer bien las cosas”.

Sobre los resultados obtenidos ante Venezuela y Uruguay, Franco Navarro reconoció que el equipo de Ricardo Gareca logra recuperarse de la adversidad y tratar de generar buen fútbol por los buenos jugadores que posee.

“Hemos disfrutado del segundo tiempo ante Venezuela, la recuperación que tuvimos y la posibilidad de ganarlo en la última jugada. Contra Uruguay fue un rival distinto, con jugadores de jerarquía, empezamos perdiendo y darle vuelta ante un rival así, tener amor propio y jugar bien al fútbol fue importante”.

“El equipo me gustó mucho porque mantuvo el orden, este equipo tiene una personalidad enorme”, agregó Franco Navarro.

Cabe resaltar que la Selección Peruana volverá a disputar un encuentro por las Eliminatorias Rusia 2018 el próximo 30 de agosto frente a Bolivia en el Estadio Nacional.