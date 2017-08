Selección Peruana: ¿cuándo se sabrá si mantiene o pierde los puntos?

Luego de que la FIFA le otorgue a la Selección Peruana los puntos que perdió ante Bolivia por el caso Nelson Cabrera, la clasificación al Mundial parecía estar un poco más cerca si se conseguían resultados positivos hasta el final; sin embargo, nada esta dicho.

Las autoridades de la federación boliviana apelaron al Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) y aún no se sabe nada del fallo, solo rumores inconsistentes.

Al respecto, habló en radio RPP Natale Amprimo, asesor legar de la Federación Peruana de Fútbol, e indicó que “el TAS no tiene un plazo máximo para publicar el fallo”.

“La intención expresada por el tribunal en la audiencia en Suiza fue de resolver el tema antes de que la Selección Peruana juegue la próxima fecha (ante Bolivia y Ecuador), pero no están obligados a hacerlo”, agregó el directivo nacional.

“He escuchado algunos comentarios que aseguran que va a salir luego de la fecha doble de Eliminatorias, pero están siendo sustentados por la demora que ha habido con unos temas con deportistas del 2008 que recién han sido emitidos”, comentó Natale Amprimo.

Sobre el reglamento FIFA, que hizo que en primera instancia le quite los puntos a Bolivia, dijo lo siguiente.

“Estamos hablando de un caso de elegibilidad de jugador que no ha sido justificada y se tiene que cumplir obligatoriamente. El argumento es que la FIFA ha actuado de mala fe, pero nadie puede argumentar el desconocimiento de la norma. Una organización internacional no puede decir que no sabe a qué jugadores puede colocar, eso es inaceptable”.