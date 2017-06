Selección Peruana: ¿Claudio Pizarro sigue siendo una opción para Ricardo Gareca?

La victoria de Perú ante Jamaica dejó conforme a Ricardo Gareca, quien luego del partido habló en conferencia de prensa y dio sus expectativas del equipo para las fechas restantes de las Eliminatorias Rusia 218. El técnico de la Selección Peruana no descartó la posibilidad del retorno de Claudio Pizarro, para reemplazar a Paolo Guerrero ante Bolivia el próximo 31 de agosto.

“No vi diferencias en ninguno de los dos amistosos, no sentimos mucho la altura, jugamos cómodos, lo que vivimos en Trujillo y Arequipa fue increíble, regalamos dos triunfos que van a servir porque los rivales fueron selecciones nacionales”, señaló Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

Respecto a Claudio Pizarro, Ricardo Gareca no descartó que puede ser una opción en el ataque para las próximas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018. “Claudio (Pizarro) sigue vigente, bajo ningún punto de vista es un jugador excluido, es un referente y me pone muy contento las declaraciones de él de participar en la selección. Todavía no hemos pensado en una variante táctica por la ausencia de Paolo (Guerrero)”.

Finalmente, Ricardo Gareca aseguró que la selección peruana llegará en óptimas condiciones para enfrentar a Bolivia y Ecuador. “Vamos a llegar bien ante Bolivia y ante Ecuador se analizará el planteamiento que utilizaremos”, culminó.

Perú 3-1 Jamaica | Resumen