Alexander Callens analizó la lista de convocados de Ricardo Gareca

En una entrevista con Rafael Estrada, periodista de Radio Ovación, el actual defensor del New York City, Alexander Callens, analizó el presente de la Selección Peruana y sobre los convocados de Ricardo Gareca para la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018.

“La verdad que no he hablado con nadie de la Federación ni del Comando Técnico de la Selección, pero no estoy preocupado por eso. Estoy concentrado en su totalidad aquí en mi equipo de New York. Si me convocan, bien. Voy a estar aquí siempre dando todo por mi equipo que me contrató. En estos momentos me debo al equipo de New York”.

Alexander Callens afirmó que no tuvo ningún acercamiento con la FPF ni mucho menos con el cuerpo técnico de la ‘Bicolor’. Asimismo, tildó de “privilegiados” a los convocados de Ricardo Gareca para la venidera fecha doble.

“Los que han sido elegidos han sido unos privilegiados y tienen que darlo todo por la camiseta porque se definirán la clasificación al Mundial”.

Finalmente, Alexander Callens fue consultado sobre las posibilidades de la Selección Peruana para acceder al próximo Mundial. El defensor no dudó en dar una respuesta esperanzadora como todo buen peruano.

“Todo se puede en esta vida. Los muchachos que están en estos momentos tienen que darlo todo. Luchar hasta el final”.

Lo mejor de Alexander Callens con Perú