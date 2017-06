Perú alcanzó el mejor puesto de su historia en el Ranking FIFA

La Selección Peruana inicia junio con una excelente noticia. La blanquirroja, sin haber jugada un partido en el pasado mes, logró la mejor clasificación de su historia en el Ranking FIFA (puesto 15), en el cual Brasil se mantiene líder y sin cambios en las primeras nueve posiciones. Mientras que la única novedad del Top 10 es que España y Polonia comparten la décima plaza con 1198 puntos.

Brasil es seguida de Argentina, Alemania, Chile y Colombia, quienes conforman las primeras cinco posiciones del Ranking FIFA. Mientras que Francia, Bélgica, Portugal y Suiza ocupan, en ese orden, del sexto al noveno puesto, seguidas por España que continúa en la décima plaza, aunque con diferencia al último mes, esta vez comparte la posición con Polonia que logró subir un puesto en el escalafón. La Selección Peruana superó en la tabla a Uruguay, a quien venció en la pasada fecha de las Eliminatorias Rusia 2018.

A pocos días del inicio de la Copa Confederaciones, el cambio más significativo en la tabla de posiciones lo efectúa Nueva Zelanda, luego de ascender 17 posiciones hasta la casilla 95. Mientras que otros dos participantes de dicho torneo también escalaron posiciones: Australia subió dos hasta la 48° y Camerún que se ubica en la 32°, una más respecto al mes pasado.

Entre tanto, el caso del emparejamiento en la décima posición por parte de España y Polonia, quien alcanzó su mejor posición en la historia de la clasificación, no es el único en el nuevo Ranking FIFA. Las selecciones británicas de Gales e Inglaterra están empatadas de igual forma en la plaza 13, solo a dos de la Selección Peruana.

Además, según confirmó el Ranking FIFA, Perú y Polonia no son las únicas que han alcanzado su mejor posición en la historia. También lo hacen Siria 77° y Papúa Nueva Guinea que figura 153°.

New #FIFARanking

Brazil still lead

Poland reach top 10

New Zealand biggest climbers of the month

https://t.co/2glOAoyLom pic.twitter.com/5cSuVtYcCf

FIFA