"Un Mundial sin Argentina no sería Mundial", según defensor argentino

Ezequiel Garay, defensor del Valencia de España, señaló este jueves que una Copa del Mundo que no contase con la participación de la Selección Argentina no sería lo mismo. “Un Mundial sin Argentina no sería Mundial”, dijo.

Argentina, tras perder en Bolivia, ocupa actualmente la quinta plaza de las Eliminatorias Rusia 2018, por lo que, a falta de cuatro jornadas, no se clasificaría de forma directa y debería disputar el repechaje ante el representante de Oceanía.

Esta situación se ha visto agravada con la sanción de cuatro partidos que se le impuso a Lionel Messi, el primero de los cuales cumplió ante Bolivia, y que ha hecho saltar las alarmas en la Selección Argentina, que sólo supera en 2 puntos a Ecuador, que marca la zona de selecciones que no irían a Rusia.

“Un Mundial sin Argentina no sería un Mundial. Está ahí el mejor jugador del mundo (Messi), al que le han dado una sanción bastante importante, pero Argentina tiene jugadores con mucha calidad y nombre que pueden hacer que esté en el próximo Mundial”, concluyó Ezequiel Garay.

La victoria de Bolivia ante Argentina

EFE