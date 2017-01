Ricardo Gareca: "Los jugadores peruanos no son boludos"

Ricardo Gareca hace una pausa en sus días libres en Argentina y ofreció una entrevista al diario Olé en el que habló de la Selección Peruana y la importancia de seguir la línea del discurso y de las ideas que propone.

“Simplemente traté de ser coherente con el discurso. Los jugadores no son boludos. En cualquier lado se dan cuenta si el técnico dice una cosa y después arma otra. Si yo en las declaraciones al periodismo y en las charlas con ellos hablaba de un equipo protagonista, pero después dejaba a los delanteros descolgados del resto del equipo sin jugadores que se desprendieran, iba a perder credibilidad”, dijo al diario Olé.

El entrenador de PerúRicardo Gareca subrayó que los futbolistas incaicos requeridos para los duelos por Eliminatorias sudamericanas “no pueden utilizar como una excusa su convocatoria para encontrarse con amistades y familiares”.

“Entiendo que ante tanta ausencia quieran juntarse con familiares y amigos pero la selección tiene que ser la prioridad número 1 para ellos. Hace más de 30 años que Perú no juega un Mundial. No puede haber algo que los motive más. Lo esencial es maximizar el poco tiempo que tenemos, apenas unos días”, expresó al diario bonaerense Olé.

El “Tigre”, afirmó que juzga y analiza a los jugadores “estrictamente desde lo futbolístico”, por lo que hacen en los entrenamientos y no por su vida privada.

“No me meto en lo que hacen pero tengo el poder de decisión. Lo que necesito es ver gente enfocada. El tema es cómo están en la preparación de ese partido. También hay diferencias entre un club y una selección. Lo que pasa con una selección le influye al taxista, al empresario y al político. A mí no me gusta imponer pero quiero que mis jugadores tomen conciencia”, culminó el estratega de 58 años.