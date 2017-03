Ricardo Gareca habló sobre chances tras el Perú vs Venezuela

Luego de lo que fue el 2 a 2 entre Perú vs Venezuela en Maturín, el técnico Ricardo Gareca hizo un análisis de lo que fue el resultado y de las posibilidades de la Bicolor en las Eliminatorias Rusia 2018.

“Considero que tenemos chances todavía, también de que hay mucho que mejorar, pero las posibilidades de clasificar siguen ahí”, manifestó el técnico del equipo patrio a los medios de prensa.

Ricardo Gareca valoró el resultado, esto a pesar de no haberse ganado. “Fue un partido difícil, en líneas generales parejo. Lo más rescatable es la remontada y me gustó la reacción del equipo para dar vuelta. Me queda la sensación que lo pudimos haber ganado porque nuestras chances fueron más claras”, indicó.

“El equipo intentó jugar en un campo de juego bastante incómodo y eso se valora, además que no es la primera vez que se saca un resultado positivo estando en una situación adversa y eso me gustó”, agregó el entrenador argentino.