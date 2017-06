Renato Tapia respondió fuerte a sus críticos con la Selección Peruana

En una entrevista con ‘Nex Sport’, el volante Renato Tapia hizo su descargo luego de ser criticado por algunos hinchas de la Selección Peruana, quienes señalaron que el jugador del Feyenoord no está al mismo nivel por la falta de continuidad.

“Me sentí un poco incómodo, si bien es cierto no he tenido mucha continuidad, me critican el hecho de no jugar, pero no se dan cuenta de todo lo que implica, salí campeón y aún así me critican”.

“Sé que hago las cosas bien pero la gente a veces ve el lado malo de las cosas, sé que es algo que va a suceder siempre, pero estoy tranquilo y ahora pensando en volver a ganarme un puesto en el equipo. Todo depende de mí, voy a hacer lo mejor de mí para poder jugar y estoy tranquilo por eso”, agregó Renato Tapia.

Sobre los amistosos disputados con la Selección Peruana, el centrocampista resaltó la intensidad de los equipos, la cual les servirá para llegar mejor preparados para la reanudación de las Eliminatorias Rusia 2018.

“Estos partidos son como un bosquejo para las Eliminatorias, se jugó con Paraguay que juega muy bien y siempre es difícil, jugamos con Jamaica es más físico en altura, algo parecido a Ecuador, se sacaron los resultados y ya el ‘profe’ verá qué cosas hay que corregir de cara al partido de Bolivia”.