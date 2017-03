Real Madrid: Zidane no quiere a este equipo en cuartos de Champions League

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, ya palpita lo que serán los cuartos de final de la Champions League. Lo que llamó la atención fue lo que dijo el entrenador del vigente campeón de Europa, quien eligió al equipo que no desea enfrentar en la siguiente fase. Se trata del Leicester City.

“El Leicester City hace lo que todo el mundo dice que no puede hacer. Muchos pensaron que no resistiría en la cabeza de la Premier League, y la ganó. Muchos pensaron que no podría remontar ante el Sevilla en el partido de vuelta, y lo hizo”, dijo Zinedine Zidane en entrevista a Sky Sports.

El técnico del Real Madrid explicó por qué no desea enfrentarse al Leicester City en los cuartos de final de la Champions League. “Ante cualquier equipo que le toque no será favorito, y aprovechará esa condición. Todo puede suceder”, aseguró Zidane.

Además, el entrenador del Real Madrid resaltó una característica del Leicester City que no posee los demás clasificados a los cuartos de final de la Champions League. “Hemos visto que tiene jugadores con mucho talento, pero lo más importante es que juegan con pasión y con el corazón. Eso no es fácil de conseguir”, destacó Zinedine Zidane.

“En cuartos, donde sólo quedan 8 equipos. Siempre vas a tener dos partidos difíciles. Es un momento de la temporada en el que todo el mundo empieza a creer y sueña con que puede ganar a cualquiera”, sostuvo el técnico del Real Madrid sobre su idea de no enfrentar al Leicester City.