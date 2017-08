¿Quién reemplazará a Luis Suárez en las Eliminatorias?

Empieza la cuenta regresiva y muchas selecciones ya tiene todo listo para empezar los entrenamientos para disputar la fecha doble de las Eliminatorias Rusia 2018. Actualmente, Uruguay se encuentra en un dilema, pues la lesión de Luis Suárez descuadró la lista de convocados por el profesor Óscar Washington Tabárez.

Lo único concreto es que el cuerpo técnico de Uruguay decidió sustituir las ausencia de Abel Hernández y Luis Suárez con nuevas citaciones, pero éstas llegarán con la lista definitiva el día lunes.

El técnico de Uruguay esperará hasta el fin de semana para saber si todos los futbolistas que ingresan a la lista no tuvieron lesiones ni sufrieron consecuencias físicas. De esta manera, Óscar Tabárez no quiere correr riesgos, y por tal motivo, no apresurará la citación de los jugadores antes de que jueguen el fin de semana.

Hay muchos nombres en la lista de preseleccionados, pero para Tabárez no hubo contracto oficial con algunos. El caso de Gastón Pereiro se especula dentro de su plantilla. Del medio local, se espera que se confirmen los nombres de Álvaro Gonzalez, Cristian Rodríguez, Mathías Corujo y se esperará por la evolución de Jorge Fucile, sentido en uno de sus tobillos.

Uruguay tiene dos citas muy complicadas en las Eliminatorias Rusia 2018. Recibirá a Argentina en el Centenario de Montevideo y luego visitará en Asunción a Paraguay. Como se recuerda, Brasil es la única selección clasificada, pues todos pelean por un puesto para clasificar al Mundial 2018.