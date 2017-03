La provocación de Arturo Vidal en Instagram que indigna a todo Argentina

Arturo Vidal será uno de los grandes ausentes en el Argentina vs Chile, sin embargo, dejó un mensaje en Instagram que indignó a los hinchas albiceleste. El atacante del Bayern Munich publicó un video que duró algunos segundos, pero con un mensaje que hasta ahora no olvida la Selección Argentina por el bicampeonato de La Roja en la Copa América.

Argentina vs Chile escriben este jueves una nueva historia en la historia de las Eliminatorias Rusia 2018. El equipo de Edgardo Bauza pondrá lo mejor que tiene en el campo para conseguir tres puntos en Buenos Aires. Por otro lado, el técnico Pizzi buscará un resultado favorable para mantener la diferencia con la Albiceleste en las Eliminatorias.

Arturo Vidal publicó un video en Instagram donde aparecen dos copas y la misma cantidad de banderas de Chile, recordando el bicampeonato en la Copa América, venciendo a Argentina por penales.

Este video ha causado indignación en los hinchas argentinos y ‘calentó’ la previa por Eliminatorias Rusia 2018. Arturo Vidal no estará en Buenos Aires luego de recibir una tarjeta amarilla ante Uruguay, partido que vencieron 3-1 en Santiago de Chile.

Cabe mencionar que Chile llega a la fecha 13 de las Eliminatorias Rusia 2018 en la cuarta posición con 20 puntos. Argentina se ubica en zona de repechaje con 19 y la victoria será vital para cualquiera.

Argentina vs Chile se enfrentan este juves 23 de marzo a las 18:00 horas (horario peruano) en el Estadio Monumental de Buenos Aires, campo que Lionel Messi volverá a jugar después de tres años.

Periodista argentinos responde a Arturo Vidal por este video

Arturo Vidal se las tiene jurada a Argentina. El jugador del Bayern Munich recordará siempre a los hinchas argentinos el bicampeonato en la Copa América. Antes de publicar un video polémico en Instagram, el Mapocho provocó a la prensa con una canción de Arcángel.

En el video sale el chileno cantando la letra de “Me acostumbré”. Ante este provocador video, Arturo Vidal recibió la respuesta de los periodistas argentinos. En Fox Sport Argentina, el conductor y relator, Sebastián Vignolo comentó que “a mí Vidal me saca, me lleva. Es un muy buen jugador, pero a mí me saca”, considerando que la canción podía apuntar a Argentina y una “costumbre” a ganarle.

En el mismo programa, el periodista Juan Carlos Pellegrini, fue más allá en la crítica y disparó: “Primero que maneje y no tome”, haciendo alusión al accidente que protagonizó el volante de la Roja en la Copa América.