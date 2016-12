Prensa boliviana e hinchas destrozan a su ahora exDT de la selección

El entrenador Ángel Guillermo Hoyos se ganó la antipatía de todo el pueblo boliviano, incluido prensa e hinchas, luego de renunciar a la selección local por una oferta de la Universidad de Chile.

Para los bolivianos, lo que hizo Hoyos es traición. El diario del altiplano Diez.bo lanzó un fuerte titular contra el ahora exDT de la selección verde, recordando que él mismo presentó un proyecto a largo plazo que acaba de abortarlo.

pinteres Ángel Guillermo Hoyos es declarado como traidor. (Foto: captura)

Incluso el presidente de la Federación Boliviana de Fúbol (FBF), Rolando López, se mostró furioso ante la partida de Guillermo Hoyos, quien recién había firmado su contrato en agosto.

“Hoyos no fue sincero con nosotros. Ya negociaba hace días con la U. de Chile y no nos dijo nada. No quedaba otra, a él le ofrecieron más dinero que acá y decidió irse. Estoy dolido porque Hoyos era un buen entrenador”, declaró.