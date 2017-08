Portugal vs Islas Faroe juegan EN VIVO y EN DIRECTO por Eliminatorias Rusia 2018

Sigue EN VIVO y EN DIRECTO el partido por Eliminatorias Rusia 2018 entre Portugal vs Islas Feroe, por la fecha 7 del Grupo B en Europa. El equipo, encabezado por Cristiano Ronaldo, buscará los tres puntos para buscar el primer lugar en la tabla de posiciones y de esta manera, estar cerca al Mundial. El partido va desde las 13:45 horas (horario local) en el Estadio do Bessa Século XXI de Porto.

Portugal vs Islas Feroe | probables alineaciones

Islas Feroe: Nielsen, Gregersen, Davidsen, Nattestad, Sorensen, Edmundsson, Benjaminsen, Vatnhamar, Jögvansson-Hansen, Hansson y Hendriksson.

Portugal: Rui Patricio, Pepe, José Fonte, Antunes, Joao Cancelo, Ricardo Wuaresma, William Carvalho, Joao Mário, André Gomes, Cristiano Ronaldo y André Silva.

Portugal vs Islas Feroe | previa

Cristiano Ronaldo está inactivo en el Real Madrid, luego de recibir una sanción de 5 fechas por empujar a un árbitro. Sin embargo, viene entrenando en el complejo de su club para no perder el ritmo y llegar en óptimas condiciones al Portugal vs Islas Feroe.

La última vez que se encontraron fue el pasado 10 de octubre de 2016, con gol de André Silva (22’ y 37’), Cristiano Ronaldo (65’) y Joao Moutinho (91’ y 93’). Portugal venció 6-0 a Islas Feroe de visitante y el técnico luso tendrá el mismo método para asegurar los tres puntos en casa.

Por otro lado, el eliminado Islas Feroe, ha conseguido un solo triunfo ante Letonia en las Eliminatorias Rusia 2018. El equipo nórdico suma 5 puntos en la tabla del Grupo B y espera complicar la carrera de Portugal de visita.

Cabe resaltar que la séptima fecha se jugará en simultáneo. Más allá del Portugaal vs Islas Feroe, el equipo luso estará atento en lo que pase con el Suiza vs Andorra y el Hungría vs Letonia.