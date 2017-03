Sergio Peña explicó por qué no ha debutado en primer equipo del Granada

VIDEO. Sergio Peña, volante de la Selección Peruana, fue uno de los últimos jugadores en integrarse a los entrenamientos en la Videna con miras al partido ante Venezuela por las Eliminatorias Rusia 2018. El volante del Granada quiso explicar la razón por la que no ha debutado en el primer equipo de su club.

“No he podido jugar con el primer equipo de Granada porque todos los cupos de extracomunitarios están ocupados. Se iba a hacer algo para que se me dé la posibilidad de jugar pero al final no pasó nada. No es fijo que me quede. Ahora pertenezco a este club y tengo que hacer las cosas de la mejor manera aquí para tener un mejor futuro”, declaró Sergio Peña a CMD sobre el Granada.

Asimismo, Sergio Peña detalló que decidió no quedarse a practicar tiros libres junto a Paolo Guerrero y Christian Cueva porque aún está sin descanso debido al cambio de horario que vivió tras su viaje desde España.

“Estoy mentalizado en que me toque o no entrar. Tengo que apoyar a mis compañeros y aportar a la Selección Peruana, tanto afuera como dentro del campo. Lo que quiero es sumar al grupo. He jugado con muchos de mis compañeros y tengo chances de tener minutos contra Venezuela. Sin embargo, me siento un poco ahogado por el viaje y el sol”, indicó Sergio Peña sobre el partido Perú vs Venezuela.

Si no le toca jugar ante Venezuela, Sergio Peña espera tener su oportunidad en la Selección Peruana ante Uruguay. “Lo que quiero es que ganemos. Con respecto a mi ilusión de jugar, es la misma que todos mis compañeros. Eso depende de cómo trabaje, cómo me esfuerce y cómo el profesor me ve. Van a jugar los que (Ricardo) Gareca cree que deben jugar”, estimó el volante del Granada de España.