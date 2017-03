Perú vs Venezuela: Luis Advíncula confirma que será desconvocado para partidos de Eliminatorias

El último sábado, en el Clausura de la Liga MX, Luis Advíncula jugó con su equipo el Tigres, ante Cruz Azul y tuvo que ser cambiado apenas al minuto 35 tras sufrir una lesión.

De inmediato en la Selección Peruana convocaron a Renzo Revoredo temiendo lo peor y vaya que acertaron.

Este domingo por la tarde, el mismo Luis Advíncula confirmó que no solo se perderá el partido ante Venezuela de este jueves, sino también el del próximo martes 28 con Uruguay.

“Las cosas pasan por algo: Me duele en el alma no poder estar en estos 2 partidos con mi selección que tanto quiero, pero gracias a Dios no es nada grave. Muchas gracias por la preocupación. Volveré más fuerte que nunca de peores he salido. Dios es fiel”, escribió Luis Advíncula en sus redes sociales.

Como se recuerda, en el minuto 34 del primer tiempo del partido Cruz Azul vs Tigres Luis Advíncula cayó al césped y tuvo que ser atendido por los médicos de su equipo. Y al ver no podía continuar, estos decidieron llamar al carrito camillero para sacarlo de la cancha.

Así fue la lesión de Luis Advíncula