Perú vs Venezuela: Julio Segura explica situación de Óscar Vílchez

Tal parece que sigue la maldición de Óscar Vílchez con la Selección Peruana. Y es que una vez más quedaría al margen de un partido de Eliminatorias.

El volante de Alianza Lima sufrió una lesión en el entrenamiento del día sábado y según dijo el médico de la Blanquirroja, Julio Segura, “podría perderse” el encuentro que se juega el jueves ante Venezuela en Maturín.

“Óscar Vílchez tiene un golpe en el talón y todavía no está al 100%, por lo que podría perderse el cotejo ante Venezuela. Faltan pocos días para el encuentro y habría que ver si puede hacer un entrenamiento completo. Hay que evaluarlo muy bien para asegurar que está apto para este partido”, declaró este lunes Segura en una entrevista con radio Ovación.

Vale recordar que ya Luis Advíncula fue marginado de la convocatoria de la Selección Peruana. No solo para el duelo ante Venezuela, sino también con Uruguay.

“Advíncula tiene un problema en la rodilla que no le va a permitir entrenar con nosotros. A pesar de que no haya venido acá a Lima, hemos visto las imágenes de su resonancia y eso nos fue suficiente para descartarlo para esta fecha doble. Si bien no es una lesión grave, no va a poder entrenar estos días y menos poder jugar los partidos”, dijo al respecto Julio Segura.

DATO:

La Selección Peruana viajará el 22 de marzo a Maturín para realizar la concentración días antes del encuentro contra Venezuela (23 de marzo).