Gonzalo Núñez cometió exabrupto en transmisión tras fallo de Christian Cueva

VIDEO. Christian Cueva tuvo el gol del triunfo de la Selección Peruana ante Venezuela, pero falló al creer que estaba en fuera de juego. Ello generó una sensación a la hinchada de que el partido se pudo ganar. Incluso el periodista deportiva Gonzalo Núñez lanzó una lisura en plena transmisión del encuentro de Eliminatorias Rusia 2018.

“No estaba (en fuera de juego). No estaba caraj…”, dijo Gonzalo Núñez durante la transmisión del partido Perú vs Venezuela en Radio Exitosa. “Esa era. Mira por dónde pasa”, lamentó el periodista deportivo tras el fallo de Christian Cueva en los últimos segundos del encuentro.

Así como Gonzalo Núñez, todos los hinchas de la Selección Peruana lamentaron el fallo de Christian Cueva, que hubieran significado 3 puntos vitales para la blanquirroja ante Venezuela, que ya no pelea por nada, de cara a luchar por la clasificación en las Eliminatorias Rusia 2018.

“Es duro. Hay que estar dentro para sentirlo. Es mi responsabilidad. Estuve solo. No vi a nadie. No me di cuenta que estaba solo. Si habría entrado (la pelota) cambiaba la historia. Ésto pasa en el fútbol. Somos conscientes en ésto”, declaró Christian Cueva a la prensa deportiva tras el Perú vs Venezuela.

El exabrupto de Gonzalo Núñez (minuto 5:13)