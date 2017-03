Christian Cueva se disculpó por fallar gol en el último minuto ante Venezuela

VIDEO. Christian Cueva, volante de la Selección Peruana, fue consciente que la jugada que falló en el último minuto pudo ser el gol del triunfo ante Venezuela por las Eliminatorias Rusia 2018. El jugador del Sao Paulo reconoció que pensaba que estaba en fuera de juego, por lo que se apuró al rematar de cabeza.

“Es duro. Hay que estar dentro para sentirlo. Es mi responsabilidad. Estuve solo. No vi a nadie. No me di cuenta que estaba solo. Si habría entrado (la pelota) cambiaba la historia. Ésto pasa en el fútbol. Somos conscientes en ésto”, declaró Christian Cueva a la prensa deportiva tras el Perú vs Venezuela.

Ante ello, Christian Cueva calificó que aún quedan jugar “5 finales” más en las Eliminatorias Rusia 2018 para poder definir finalmente la clasificación a la próxima Copa del Mundo. Para el volante de la Selección Peruana aún hay chanches para luchar por un lugar en el Mundial.

Christian Cueva, volante de la Selección Peruana, falló una jugada clave en el último minuto que puso ser el gol del triunfo ante Venezuela por Eliminatorias. (Video: CMD )

Perú vs Venezuela: alineaciones

Venezuela: Wuilker Faríñez; Rolf Feltscher, Mikel Villanueva, Wilker Ángel, Alexander González; Jhon Murillo, Alejandro Guerra, Tomás Rincón, Rómulo Otero (m.73, Darwin Machís); Jósef Martínez (m.58, Yangel Herrera) y Salomón Rondón. DT: Rafael Dudamel.

Perú: Pedro Gallese; Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo, Miguel Trauco; Renato Tapia (m.84, Pedro Aquino), Yoshimar Yotún (m.78, Sergio Peña), Edison Flores, André Carrillo (m.78, Raúl Ruidíaz), Christian Cueva; y Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.

Goles: 1-0, m.24: Mikel Villanueva. 2-0, m.40: Rómulo Otero. 2-1, m.46: André Carrillo. 2-2, m.63: Paolo Guerrero.