Perú vs Venezuela: Christian Cueva llegó a Lima para sumarse a la Selección Peruana

Tras haber jugado el sábado con el Sao Paulo, Christian Cueva se alistó lo más pronto posible y llegó a Lima este domingo por la mañana para enrolarse en los entrenamientos de la Selección Peruana.

El volante nacional fue preguntado por las luvias que están azotando el norte del país y dijo que llevará ayuda, pues su familia se encuentra afectada.

“A mí no me gusta decir qué cosas estoy donando, yo soy una persona que se mantiene de esa manera. No tengo que gritarle al mundo mi ayuda. Mi familia está viajando hacia Trujillo. Es un riesgo, lo sé. Es muy duro. Ayudaré de cualquier manera”, declaró ante la prensa.

Sobre los partidos de la Selección Peruana ante Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias, Christian Cueva indicó que confía en conseguir seis puntos que le permitan al equipo seguir en la lucha por la clasificación.

“Siento que podemos lucharla, la ilusión está intacta, vamos a jugar de igual a igual buscando 6 puntos”, agregó.

Finalmente, cuando fue preguntado por su lesión, aseguró que ya la superó por completo.

“Pase por una lesión pero ya estoy sano, al 100% a disposición del profe y la Selección Peruana”, puntualizó Christian Cueva.