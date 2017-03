Perú vs Venezuela: Christian Cueva lamentó inundaciones que está sufriendo el país

Este domingo por la mañana arribó Christian Cueva a Lima y confesó sentirse apenado con los huaicos que vienen azotando al Perú. Incluso dijo que su familia y amigos han sido seriamente afectados en Trujillo.

“Yo tengo amistades de El Porvenir de Trujillo y, lamentablemente, no tenemos comunicación. Crecí en mi barrio Buenos Aires, ubicado cerca a la playa, donde hoy se está inundando todo. Mis abuelos y unos tíos han sido afectados por esas cosas, pero lo importante para mí es que estén vivos”, declaró el volante nacional a su llegada al aeropuerto Jorge Chávez.

Asimismo, confirmó tácitamente que llevará algo de ayuda a la zona norte del país porque quiere “ayudar de cualquier manera”.

“A mí no me gusta decir qué cosas estoy donando, yo soy una persona que se mantiene de esa manera. No tengo que gritarle al mundo mi ayuda. Mi familia está viajando hacia Trujillo. Es un riesgo, lo sé. Es muy duro. Ayudaré de cualquier manera. No me gustaría que estas cosas pasen en ninguna parte de nuestro Perú. En este momento, le pasó a mi familia y tengo que estar pendiente de ellos, pese a mi ausencia”, agregó Christian Cueva.

Sobre los partidos de la Selección Peruana ante Venezuela y Uruguay por las Eliminatorias, Christian Cueva indicó que confía en conseguir seis puntos que le permitan al equipo seguir en la lucha por la clasificación.

“Siento que podemos lucharla, la ilusión está intacta, vamos a jugar de igual a igual buscando 6 puntos”, comentó.

Finalmente, cuando fue preguntado por su lesión, aseguró que ya la superó por completo.

“Pase por una lesión pero ya estoy sano, al 100% a disposición del profe y la Selección Peruana”, puntualizó Christian Cueva.