Perú vs Uruguay: Rubén Sosa pidió "respeto" para la Selección Peruana

En conversaciones con el programa ‘Negrini Lo Sabe’ de Radio Ovación, el exfutbolista Rubén Sosa se pronunció en la previa del partido Perú vs Uruguay donde reconoció que su país debe respetar a la Selección Peruana por el buen momento que atraviesa.

“Creo que Uruguay está en un puesto que hace tiempo no estaba. Ayer nos enfrentamos a Brasil, una potencia mundial; el hincha creía que le podíamos meter 3 o 4 pero no fue así. Uruguay está jugando bien y hay un grupo bárbaro de jugadores, y va a ir a Lima a ganar. Tenemos un equipo para poder vencer a Perú, que llega en buen momento, tras empatar el último partido después de ir perdiendo por 2-0”.

El retirado delantero afirmó que el equipo de Óscar Washington Tabárez presente problemas en su defensa y que la Selección Peruana saldrá a ganar o ganar, lo que será un partido muy complicado para la escuadra ‘charrúa’.

“Tenemos que ser inteligentes, no podemos confiarnos e iremos a buscar el partido. Creo que Uruguay no sabe defenderse, nunca lo supo. No sé si a Perú le sirve un empate, pero a nosotros sí. Hay que respetarlos porque tiene un buen equipo y buenos futbolistas, con mucha cabeza podemos ganar y traernos los 3 puntos a casa”.

“No hay que confiarnos, en el fútbol de hoy en día no hay ningún favorito. Godín y Lugano son dos capitanes que tiene mucha presencia y peso en la defensa, tienen mucho mando. Y la ausencia de ambos le va a facilitar las cosas a Paolo Guerrero. Vamos a sufrir bastante porque Diego era el que iba a los córners y, si no era gol de él, terminaba muy cerca”, agregó Rubén Sosa.

Cabe resaltar que el partido Perú vs Uruguay se llevará a cabo el próximo 28 de marzo a partir de las 21:15 (horario peruano) por la jornada 14 de las Eliminatorias Rusia 2018 y podrás seguirlo por aquí: Perú.com.

