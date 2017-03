Pedro Gallese "troleó" a compañero de Veracruz tras triunfo ante Uruguay

VIDEO. Pedro Gallese se fue a México con una sonrisa. El arquero de la Selección Peruana se siente satisfecho por el triunfo ante Uruguay por las Eliminatorias Rusia 2018. Sin embargo, el portero nacional sorprendió a los periodistas al revelar que ‘troleó’ a su compañero del Veracruz Egidio Arévalo Ríos.

El arquero de la Selección Peruana contó a los periodistas que lo siguieron a su partida a México desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez que Arévalo Ríos le prometió anotarle un gol cuando se enfrente a Uruguay. El detalle fue que el compañero de Pedro Gallese en el Veracruz no llegó a jugar ante la blanquirroja.

“Arévalo Ríos me dijo que me haría un gol y no jugó. Ahora me toca vacilarlo”, contó Pedro Gallese a los periodistas antes de su partida rumbo a México para integrarse a los entrenamientos del Veracruz de México.

Pedro Gallese fue uno de los jugadores más importantes del triunfo de la Selección Peruana ante Uruguay. En una de las últimas jugadas del partido sacó una pelota de gol que salvó el triunfo de la blanquirroja ante la ‘Celeste’.

La realidad de Pedro Gallese en tierras aztecas es completamente distinta. El Veracruz está luchando por salir del descenso en el fútbol mexicano y este viernes recibe al Cruz Azul, por la jornada 12 de la Liga MX.

Lo que dijo Gallese sobre Arévalo Ríos