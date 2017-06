Perú vs Paraguay: Ricardo Gareca se pronunció sobre el triunfo en Trujillo

El técnico Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa sobre lo que fue el triunfo de Perú sobre Paraguay en la ciudad de Trujillo. La Bicolor derrotó a la Albirroja 1 a 0 con anotación de Paolo Guerrero en la parte complementaria.

“Estoy contento con los muchachos. Había expectativa y cumplieron. El rival fue difícil y le ganamos. Eso es una alegría para todos”, manifestó el técnico argentino a los medios de prensa.

Pese a la victoria, Ricardo Gareca reconoció que la Selección Peruana no hizo del todo bien las cosas. “Más allá de que no tuvimos gran movilidad en el primer tiempo, también le atribuyó gran virtud a Paraguay desde el aspecto táctico y la presión. Eso nos impidió jugar y asociarnos. Además que no tuvimos la movilidad y agresividad para contrarrestar esas situaciones”, explicó.

“Creo que en el segundo tiempo nos asociamos y movimos más. También fuimos más agresivos, más allá de la capacidad de Paolo para anotar de tiro libre. Los ingresos fueron buenos, pero ya habíamos mejorado”, agregó Ricardo Gareca.