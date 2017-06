Perú vs Jamaica: médico de la Selección Peruana descartó a jugador a última hora

VIDEO. Julio Segura, médico de la Selección Peruana, tuvo que comunicar una dura noticia para los fanáticos de la blanquirroja. Minutos antes del inicio del amistoso ante Jamaica en Arequipa, el doctor reveló que el volante José Manzaneda fue descartado para el partido por motivos de salud.

Según el médico de la Selección Peruana, José Manzaneda padeció problemas estomacales durante este martes y el cuerpo técnico optó, por recomendación el doctor Julio Segura, no arriesgar su salud y fu descartado para el amistoso ante Jamaica.

“José Manzaneda no podrá estar en este partido porque tiene problemas digestivos y no los ha podido superar. Preferimos no exponerlo para este partido. Las molestias empezaron esta noche”, reveló el médico de la Selección Peruana sobre el volante del Cantolao.

No obstante, el doctor Julio Segura recalcó que José Manzaneda no sufrió los estragos de la altura en Arequipa, sino que es un imprevisto de salud que cualquier persona pudo sufrir en la Selección Peruana.

José Manzaneda jugó un buen partido en Trujillo ante Paraguay. Muchos ven en el volante del Cantalao en una buena alternativa a futuro para la Selección Peruana en el mediocampo ofensivo.

La Selección Peruana en Arequipa