Advíncula ya palpita su regreso a la Selección Peruana ante Bolivia

PERÚ VS BOLIVIA. Luis Advíncula no pudo jugar con la Selección Peruana por una repentina lesión que lo alejo de la fecha doble de Eliminatorias ante Venezuela y Uruguay. El popular ‘Bloqueo’ continúa su recuperación en Tigres de México, pero ya palpita lo que será su regreso con la blanquirroja ante Bolivia en agosto próximo.

“El partido con Bolivia va a ser uno de los partidos más difíciles que Perú va a tener de los 4. Ellos van a venir a tirarse atrás y los que necesitamos los puntos somos nosotros”, dijo Luis Advíncula a Radio Ovación sobre el próximo partido de la Selección Peruana.

Luis Advíncula recalcó que su recuperación marcha bien en Tigres y espera llegar con el mejor ritmo para el partido ante Bolivia, por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018.

“Yo quiero ir paso a paso. Tratar de ganarme otra vez un puesto. Tengo que esperar mi momento para recobrar el puesto. Sería hermoso volver a la Selección Peruana ante Bolivia”, aseguró Luis Advíncula.

Por último, Luis Advíncula se inclinó por un jugador para ser el reemplazante de Paolo Guerrero en la Selección Peruana ante Bolivia. Para el lateral de Tigres, debe ser Raúl Ruidíaz.

“Todos sabemos que (Raúl) Ruidíaz es goleador. Acá lo tienen muy bien visto por todos los goles que ha hecho. Ya se ganó un nombre en México y eso no es fácil en tan poco tiempo. Lo que no tiene en estatura lo tiene en maña, en viveza”, concluyó Luis Advíncula de cara al Perú vs Bolivia a jugarse el próximo 31 de agosto en el Estadio Nacional de Lima.

Así fue la lesión de Luis Advíncula