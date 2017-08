Leao Butrón habló tras su primer día con la Selección Peruana

Leao Butrón se incorporó este miércoles a los entrenamientos de la Selección Peruana para cubrir la baja por lesión de Pedro Gallese, titular habitual de la Blanquirroja.

Tras completar su primer entrenamiento, el arquero explicó que está “muy contento con el llamado” y que tratará de aprovechar la oportunidad para hacerse con un cupo fijo en las convocatorias de de Perú.

“Hace dos años era difícil pensar que a estas alturas de mi carrera iba a estar aquí”, reconoció Leao Butrón, convocado para el combinado nacional por sus destacadas actuaciones con Alianza Lima.

El guardameta consideró que “sería irresponsable” tanto afirmar que estará en el equipo titular ante Bolivia el 31 de agosto como decir que no estará.

“Por el momento, el profesor Ricardo Gareca me dio la bienvenida a casa. Todo con tranquilidad. La estoy pasando bien”, agregó Butrón.

“No he conversado mucho con Ricardo Gareca, pues llegué y de inmediato me puse a las órdenes del profesor Honores. Solo me queda aprovechar la oportunidad de estar acá, y desde que uno está convocado debe estar preparado para la oportunidad de jugar”, comentó

Leao Butrón deseó una pronta de recuperación a Gallese, que este martes sufrió una luxación del dedo índice durante el partido que Veracruz perdió por 4-1 ante el Pachuca, y fue intervenido quirúrgicamente, lo que le mantendrá alejado de las canchas durante unos tres meses.