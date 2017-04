Maestri minimizó ausencia de Paolo Guerrero ante Bolivia

PERÚ VS BOLIVIA. Por acumulación de tarjetas, Paolo Guerrero no estará con la Selección Peruana ante Bolivia, por la fecha 15 de las Eliminatorias Rusia 2018. Ante la expectativa de saber quién sería el reemplazo del ‘Depredador’, Flavio Maestri apeló a su experiencia y pidió paciencia para conocer al delantero titular para el próximo encuentro de la blanquirroja.

“Ahora está el cuestionamiento de quién juega. Tal vez sea porque Paolo Guerrero viene de 2 goles consecutivos ante Venezuela y Uruguay. Creo que si no hubiera anotado no se hablaría tanto. Hay jugadores respetables en la Selección Peruana y por eso están convocados”, aseguró Flavio Maestri en declaraciones a Radio Ovación.

De esta manera, Flavio Maestri minimizó la ausencia de Paolo Guerrero y confía que la elección final de Ricardo Gareca ante Bolivia vendrá de los recurrentes convocados de la Selección Peruana, como el caso de Raúl Ruidíaz, y descartando a Jefferson Farfán o Claudio Pizarro.

Asimismo, Flavio Maestri expuso su propuesta en la Selección Peruana ante la ausencia de Paolo Guerrero ante Bolivia. “Si yo soy técnico de la selección, de repente decido no jugar con un ‘9’ referente, sino con otro tipo de delantero que se puede mover en todo el frente de ataque”, recomendó el ‘Tanque’.

Sobre el caso de Jefferson Farfán, Flavio Maestri dijo que la Selección Peruana es “abierta para todos”. Sin embargo, el exdelantero de la blanquirroja indicó que se dramatiza mucho la ausencia de Paolo Guerrero, cuando hace unos meses se pedía la titularidad de Raúl Ruidíaz por su buen momento.

“Acá hacen mucho drama. Si no está Paolo Guerrero entonces jugará otro. Hace unos meses todos pedían a (Raúl) Ruidíaz. Ahora que no está Paolo preguntan quién lo va a reemplazar”, señaló Flavio Maestri, resaltando que aún faltan 4 meses para el Perú vs Bolivia.

