Paraguay: renuncian 2 jugadores referentes por problemas con "Chiqui" Arce

Néstor Ortigoza y Darío Lezcano anunciaron su renuncia a la selección de Paraguay por diferencias con el técnico Francisco ‘Chiqui’ Arce, después de que la Albirroja perdiera por 3-0 el martes contra Brasil en las Eliminatorias Rusia 2018.

Néstor Ortigoza, quien juega en San Lorenzo, dijo este jueves a Radio Urbana de Paraguay que se marcha de la Albirroja porque “no hay respeto hacia el jugador”.

“Hablé con el presidente (de la Asociación Paraguaya de Fútbol Robert Harrison) y le comenté que no quiero seguir. Hay términos que tiene el técnico que no comparto”, señaló el centrocampista de Paraguay.

Néstor Ortigoza indicó que la selección de Paraguay “se maneja como un club de barrio” y que tomó la decisión por “diferencias con Francisco Arce”.

Por su parte, Darío Lezcano, delantero del Ingolstadt 04 alemán, explicó este miércoles a Radio Monumental de Paraguay que se sintió “dolido y molesto” tras quedar desconvocado para el partido ante Brasil.

“Estoy dolido y molesto por las cosas que me hicieron, nunca en mi vida pasé algo similar, nunca me dejaron fuera del banco en un partido, me parece que es una falta de respeto”, afirmó Darío Lezcano a otra radio local.

El artillero destacó que “todo empezó” en el entrenamiento de Paraguay previo al viaje a Sao Paulo para enfrentarse con la ‘Canarinha’.

“(Arce) eligió a 14 jugadores y a algunos nos dejó bajo un árbol por una hora, eso ya me molestó”, indicó Darío Lezcano.

Darío Lezcano dejó claro que no volverá a enfundarse la camiseta de Paraguay mientras Francisco Arce sea el seleccionador.

Estas 2 renuncias suponen para Paraguay la pérdida de dos jugadores habituales, que juntos suman 44 partidos con la selección y cinco goles, cuatro Lezcano y uno Ortigoza.

