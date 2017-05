Paolo Guerrero: Juan Carlos Oblitas tiene a su candidato para reemplazarlo

El Director Deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, se pronunció a la comentada discusión sobre quién debe reemplazar a Paolo Guerrero en el partido entre Perú vs Bolivia por las Eliminatorias Rusia 2018.

“Para mí y para cualquiera Raúl Ruidíaz tendría que ser el reemplazante de Paolo. Todos estamos contentos con lo que viene haciendo en México y ahora esperamos que se recupere”, declaró el hoy dirigente a Gol Perú.

En ese sentido, Juan Carlos Oblitas se refirió a la no convocatoria de Jefferson Farfán, pedido por muchos para que sea el reemplazante de Paolo Guerrero. “Se sabe que él no jugó los últimos partidos con su equipo por una lesión y seguramente, Ricardo vio por conveniente no llamarlo. Pero, reitero que las puertas no están cerradas para para él ni para nadie”.

Por otro lado, el dirigente de la FPF habló de lo que ha significado el llamado del siempre polémico Alexi Gómez. “Sucedió exactamente lo mismo cuando se llamó a Cueva y miren lo que es hoy en día Christian, quien simplemente supo aprovechar su oportunidad. Yo no conozco a Gómez, pero depende exclusivamente de él su continuidad en la Selección”, resaltó.