Nolberto Solano revela el plan de Ricardo Gareca para Beto Da Silva

Beto Da Silva es uno de los jóvenes futbolistas nacionales con proyección, para una seria puesta a futuro en la Selección Peruana y el propio Nolberto Solano reveló los planes que tiene Ricardo Gareca con el delantero del Gremio brasileño.

‘Ñol’ se refirió también al rendimiento de Manzaneda y lo que mostró ante Paraguay.

“A Manzaneda se le vio muy bien, con mucha confianza y calidad para jugar al fútbol. Él se encuentra en un proceso, por lo que le debemos exigir de a pocos. Está contento y siempre responde, una de las cosas que tiene que ha gustado a Ricardo es su conchudez. Puede jugar por todo el frente de ataque ya que tiene pausa y también es rápido, es otra alternativa de ataque. ¿Cueva? Seguimos confiando en él al 100%, todos los jugadores pasan por buenos y malos momentos. Las lesiones a veces retrasan al jugador, al igual que lo puede hacer un cambio de entrenador u otras situaciones. ¿Beto da Silva? Ricardo quiere que termine de cuajar en su club, ya que ha tenido una para muy larga. Tiene una gran proyección pero primero tiene que adaptarse en el Gremio, no ha jugado hasta ahora mucho”, reveló Solano en radio Exitosa.

Para Nolberto Solano, la Selección Peruana está en pleno proceso de cambio y hay que tener paciencia para que los resultados se den.

“Somos una Selección en crecimiento. A partir de eso, los equipos te comienzan a conocer y respetar. Paraguay vino en un momento no positivo y ellos trataron de hacer un partido para lavarse la cara, contribuimos con eso ya que no empezamos muy claros. La intensidad de los paraguayos nos sorprendió en el primer tiempo. La idea es empezar y terminar bien los cotejos, no nos podemos a acostumbrar a arreglar las cosas para el segundo tiempo. Especialmente ahora que nos estamos jugando momentos decisivos, vamos a ir corrigiendo eso. Esperamos que para agosto todos lleguen bien físicamente”, declaró Solano.

“Los chicos están respondiendo, la imagen que ha mostrado Perú en las últimas fechas es responsabilidad de ellos. Ricardo, que es la cabeza, también incide mucho en ese aspecto. Hemos conseguido solidez, que es algo difícil de obtener en una Selección; es esa solidez y funcionamiento de equipo que nos está dando credibilidad. Sabemos que no nos podemos conformar con eso, queremos la ansiada clasificación”, agregó.