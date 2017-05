MisterChip analizó el presente de la Selección Peruana en las Eliminatorias Rusia 2018

En una entrevista con ‘Next Sport’, Alexis Martín-Tamayo, más conocido como MisterChip, se refirió a la ausencia de la Selección Peruana en las últimas citas mundialistas y decidió analizar el presente de la ‘Bicolor’ en las Eliminatorias Rusia 2018.

“Perú no va al Mundial desde el 82, pero Perú no está en la situación de Bolivia y Venezuela, Venezuela en todo este tiempo ha tenido un jugador franquicia como ha sido Juan Arango y ahora a Rondón, en Bolivia salvo Marcelo Martins no tiene. En Perú hay una calidad tremenda y para nada puede estar metido en el mismo grupo que Bolivia y Venezuela pero desde el 82 está en ese grupo, es una cosa que me llama mucho la atención”, MisterChip.

El popular personaje de Twitter también hizo una breve comparación entre la Selección Peruana de la Copa América Centenario y de las clasificatorias.

“En este camino parecía que no iban a poder pero ahora se han metido y creo que Perú tiene opciones de ir al Mundial. Recuerdo que en la Copa América nadie daba un duro por Perú ante Brasil y lo eliminó”, manifestó MisterChip.

Alexis Martín-Tamayo sabe que el fútbol es muy impredecible y afirmó que todo puede pasar en las últimas fechas de las Eliminatorias Rusia 2018 donde la Selección Peruana se juega el todo por el todo.

“No me sorprendería nada que de los cuatro partidos que quedan Perú no gane ninguno y tampoco me sorprendería que gane todos”, concluyó.

